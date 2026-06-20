Wajah Baru Titik Nol Singaraja Mulai Dibanjiri Warga, Disebut Mirip Malioboro

bali.jpnn.com, BULELENG - Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra berkesempatan meninjau kawasan heritage Titik Nol Singaraja, akhir pekan ini.

Kawasan Titik Nol Singaraja yang masih tahap finishing kini bahkan sudah bisa dinikmati warga pada sore hingga malam hari.

Penataan Kawasan Heritage Titik Nol bukan sekadar menghadirkan tempat rekreasi baru, tetapi menjadi upaya menghidupkan kembali kejayaan Singaraja sebagai eks ibu kota Sunda Kecil dan pusat perdagangan masa lalu.

"Kawasan ini menyimpan banyak jejak sejarah.

Yang kami bangun bukan sekadar ruang publik yang indah, tetapi ruang yang mengingatkan masyarakat akan perjalanan panjang Kota Singaraja," ujar Bupati Sutjidra dilansir dari laman Pemkab Buleleng.

Selain menjadi sarana edukasi sejarah dan budaya bagi wisatawan, ruang terbuka yang nyaman ini diharapkan mampu menjadi pemantik interaksi sosial sekaligus mendongkrak ekonomi para pelaku usaha lokal.

"Kami ingin kawasan ini menjadi ruang bersama bagi masyarakat.

Tempat untuk beraktivitas, berinteraksi, menikmati suasana kota, sekaligus mengenal sejarah daerahnya sendiri," kata Bupati Sutjidra.