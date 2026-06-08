JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Imigrasi Bali Sapa Turis Asing di Pantai Matahari Terbit, Edukasi Jenis Izin Tinggal

Imigrasi Bali Sapa Turis Asing di Pantai Matahari Terbit, Edukasi Jenis Izin Tinggal

Senin, 08 Juni 2026 – 17:39 WIB
Imigrasi Bali Sapa Turis Asing di Pantai Matahari Terbit, Edukasi Jenis Izin Tinggal - JPNN.com Bali
Petugas Imigrasi berinteraksi langsung dengan Warga Negara Asing (WNA), masyarakat umum (WNI), pelaku usaha pariwisata, hingga penyedia jasa penyeberangan di Pelabuhan Sanur, Senin (8/6). Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali terus berkomitmen meningkatkan layanan informasi keimigrasian melalui aksi "jemput bola".

Senin hari ini (8/6), armada Mobil Layanan Informasi Keimigrasian bergerak menyambangi salah satu pusat pergerakan wisatawan tersibuk di Denpasar, yaitu Dermaga Matahari Terbit, Sanur.

Kegiatan lanjutan ini sengaja menyasar kawasan pelabuhan Sanur yang merupakan pintu pelintasan utama turis domestik maupun mancanegara menuju Nusa Penida dan Lembongan, Klungkung.

Baca Juga:

Melalui kehadiran bus layanan ini, petugas Imigrasi berinteraksi langsung dengan Warga Negara Asing (WNA), masyarakat umum (WNI), pelaku usaha pariwisata, hingga penyedia jasa penyeberangan.

Langkah interaktif ini diambil untuk memangkas jarak antara penegak hukum dan masyarakat, sekaligus mengikis potensi misinformasi terkait regulasi keimigrasian di Bali yang sempat viral belakangan ini.

"Kami ingin memastikan para wisatawan asing dan masyarakat lokal mendapatkan informasi yang akurat langsung dari sumbernya.

Baca Juga:

Dermaga Sanur adalah lokasi yang sangat strategis karena menjadi titik temu berbagai komunitas internasional setiap harinya," ujar Kabag Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Moch. Andri Budiman.

Dalam kegiatan ini, petugas memberikan layanan non-fasilitatif berupa konsultasi gratis mengenai edukasi mengenai batasan aktivitas pemegang Visa Kunjungan.

Armada Mobil Layanan Informasi Keimigrasian bergerak menyambangi pusat pergerakan wisatawan tersibuk di Denpasar, yaitu Dermaga Matahari Terbit, Sanur
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Imigrasi Bali Kanwil Ditjen Imigrasi Bali pantai matahari terbit Dermaga Matahari Terbit izin tinggal WNA wisatawan turis turis asing Denpasar

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat - JPNN.com Bali

    Bali United Goda Winger Timnas Ragnar Oratmangoen, Rumornya Menguat

  2. Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek - JPNN.com Bali

    Diego Campos Dilepas Bali United Seusai Operasi ACL, Curhatnya ke Fan Bikin Mewek

  3. Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah - JPNN.com Bali

    Cuci Gudang Bali United Berlanjut, Striker Kosta Rika Sepakat Berpisah

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU