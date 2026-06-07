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Good Day Homestay Kini Hadir di Legian, Incar Pasar Ekspatriat & Turis Australia

Minggu, 07 Juni 2026 – 08:54 WIB
Good Day Homestay Kini Hadir di Legian, Incar Pasar Ekspatriat & Turis Australia - JPNN.com Bali
Good Day Homestay resmi menggelar grand opening akomodasi teranyar mereka di kawasan Legian, Kuta, Badung, Sabtu (6/6). Foto: Dok Good Day Homestay

bali.jpnn.com, KUTA - Gejolak geopolitik dan fluktuasi nilai tukar mata uang rupanya tidak mengurangi minat investor menanamkan investasinya di Provinsi Bali.

Langkah berani diambil manajemen Good Day Homestay yang resmi menggelar grand opening akomodasi teranyar mereka di kawasan Legian, Kuta, Badung, Sabtu (6/6).

Mengusung konsep hunian jangka panjang (long stay) dengan harga ekonomis, akomodasi ini membidik ceruk pasar turis asing, khususnya dari Australia.

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“Kami berharap ke depan wisatawan ke Bali makin menggeliat,” ujar Owner Good Day Homestay Franky Tanimena, Sabtu (6/6) kemarin.

Manajemen Good Day Homestay optimistis operasional tahun ini menjadi stimulan bagi kedatangan pelancong domestik maupun internasional lewat berbagai agenda menarik ke depan.

“Oleh karena itu, kami berencana mengadakan beberapa event agar wisatawan lokal dan mancanegara bisa berbondong-bondong hadir karena wilayah Legian ini adalah magnet utama turis asing,” kata Franky Tanimena.

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Menurutnya, di tengah situasi global yang dinamis, pelaku usaha harus bergerak agresif dan mengambil peluang, ketimbang sekadar bersikap menunggu (wait and see).

Menanggapi bayang-bayang krisis global akibat ketegangan geopolitik, Franky Tanimena justru menanggapnya sebagai tantangan.

Good Day Homestay yang resmi menggelar grand opening akomodasi teranyar mereka di kawasan Legian, Kuta, Badung, Sabtu (6/6).
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TAGS   Good Day Homestay akomodasi wisata legian kuta Bali ekspatriat turis Australia pariwisata bali wisatawan

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