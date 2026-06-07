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Cek Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Minggu (7/6)

Minggu, 07 Juni 2026 – 05:05 WIB
Cek Jadwal dan Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Minggu (7/6) - JPNN.com Bali
Bus Angkasa Trans Jaya yang melayani rute Bali - Surabaya melintas di jalur Denpasar - Gilimanuk seusai keluar dari Terminal Mengwi menuju Pulau Jawa. Foto; Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Minggu hari ini (7/6), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

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Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

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Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Minggu (7/6), lengkap
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TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Angkasa Trans Jaya PO Mtrans PO Gunung Harta PO Surya Bali

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