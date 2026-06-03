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Pariwisata Bali Alami Anomali: Turis Asing Turun, Okupansi Hotel Naik

Rabu, 03 Juni 2026 – 07:43 WIB
Pariwisata Bali Alami Anomali: Turis Asing Turun, Okupansi Hotel Naik - JPNN.com Bali
Ilustrasi turis asing berjemur di Pantai Kuta. Kunjungan turis asing pada April 2026 turun, tetapi okupansi hotel naik. Foto: Dok.JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pariwisata Bali mengalami anomali pada April 2026.

Berdasar survei Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, jumlah kunjungan turis asing pada April 2026 menurun, tetapi okupansi hotel justru naik.

BPS Bali mencatat jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali pada April 2026 sebanyak 553.328 kunjungan.

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Dibanding Maret 2026 angka ini meningkat 17,21 persen, tetapi jika dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya tercatat turun 6,41 persen.

Turis asal Australia mendominasi kunjungan dalam satu bulan dengan 146.414 kunjungan atau naik 22,24 persen.

Kemudian India 46.513 kunjungan atau naik 9,55 persen, Tiongkok 44.447 kunjungan atau meningkat 36,77 persen dan Inggris 24.248 kunjungan atau meningkat 0,17 persen.

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Posisi berikutnya adalah Amerika Serikat dengan 23.986 kunjungan, meningkat 4,27 persen.

“Meski dari sisi asal wisman terjadi peningkatan kunjungan, secara keseluruhan masih di bawah kondisi April 2025 yang saat itu dalam satu bulan 591.221 kunjungan,” kata Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

Berdasar survei Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, jumlah kunjungan turis asing pada April 2026 menurun, tetapi okupansi hotel justru naik.
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TAGS   turis turis asing hotel okupansi hotel BPS Bali Bali wisatawan wisatawan mancanegara wisman pariwisata bali

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