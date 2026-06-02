Handara Golf & Resort Bali Sukses Pukau Dunia, Raih ESQR Awards 2026 di Brussels

Selasa, 02 Juni 2026 – 06:53 WIB
President Director Handara Golf & Resort Bali Aliza Salviandra menerima penghargaan bergengsi dalam ajang ESQR’s Quality Achievements Awards 2026 yang berlangsung di Brussels, Belgia. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Handara Golf & Resort Bali sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional menjelang perayaan emas 50 tahun perjalanannya.

Destinasi golf legendaris ini dianugerahi penghargaan bergengsi dalam ajang ESQR’s Quality Achievements Awards 2026 yang berlangsung di Brussels, Belgia.

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan global terhadap kepemimpinan, integritas, kualitas pelayanan, serta kontribusi jangka panjang Handara terhadap industri hospitality dan komunitas lokal di Pulau Bali.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk Handara, tetapi juga untuk Bali, masyarakat sekitar, dan seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan Handara selama hampir 50 tahun,” ujar President Director Handara Golf & Resort Bali Aliza Salviandra.

Terkenal dengan lanskap alam pegunungan yang ikonik dan atmosfer sejuk khas Bali Utara, Handara kini telah berkembang jauh melampaui sekadar destinasi olahraga.

Tempat ini telah menjelma sebagai ikon pariwisata Bali yang menjunjung tinggi harmoni antara alam, budaya, dan pelayanan prima.

Menatap masa depan, Handara berkomitmen penuh menerapkan konsep regenerative hospitality.

Pendekatan inovatif ini menitikberatkan pada keseimbangan mutlak antara kemajuan pariwisata, pelestarian lingkungan, penguatan budaya lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

