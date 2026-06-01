Dispar Ajak 47 Buyer Internasional Menjelajahi Badung, Pecah Konsentrasi Turis

Senin, 01 Juni 2026 – 19:12 WIB
Peserta BBTF 2026 menikmati kekayaan wisata budaya di Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, Abiansemal, Badung, saat post tour, kemarin (31/5). Foto: Dispar Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Dinas Pariwisata (Dispar) Badung mengajak 47 buyer internasional peserta Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 menjelajahi destinasi dan desa wisata di wilayah Badung Tengah dan Utara lewat program Post Tour.

Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan Gala Dinner Raja Laya Concept di Jaba Pura Desa lan Puseh, Desa Adat Karangdalem, Bongkasa Pertiwi, Minggu kemarin (31/5).

Sekretaris Dispar Badung Ni Kadek Ari Armaeni menyatakan post tour BBTF 2026 ini merupakan strategi promosi untuk mengenalkan potensi wisata dan produk craft di Badung Tengah dan Utara.

Langkah ini diambil guna memecah konsentrasi kunjungan turis asing yang selama ini masih terpusat di wilayah Badung Selatan.

“Kami berupaya mengarahkan wisatawan untuk mengenal potensi wisata dan produk craft yang dimiliki wilayah tengah dan utara," ujar Ni Kadek Ari Armaeni dilansir dari laman Pemkab Badung.

Menurut Ni Kadek Ari Armaeni, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperpanjang lama tinggal (length of stay).

Paling penting mendorong peningkatan pengeluaran wisatawan selama berada di Kabupaten Badung.

"Dengan meningkatnya kunjungan, length of stay, dan spend money wisatawan, pengembangan desa wisata dan ekowisata dapat berjalan secara sustainable serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Badung," kata Ni Kadek Ari Armaeni.

