BBTF 2026 Cetak Transaksi Rp6,9 Triliun, Tahun Depan Gandeng NTB & NTT

Minggu, 31 Mei 2026 – 18:13 WIB
Booth delegasi dari Namibia ikut memasarkan potensi wisata negara di benua Afrika itu di ajang BBTF 2026 yang berakhir kemarin di Hotel Westin, Nusa Dua, Badung, kemarin (30/5). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 resmi menutup penyelenggaraan ke-12 dengan mencatat potensi transaksi sebesar Rp6,9 triliun.

Capaian ini mencerminkan tetap kuatnya kepercayaan dan komitmen pasar internasional terhadap pariwisata Indonesia di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global yang terus berkembang.

"Kami sangat bangga dengan perolehan BBTF 2026 yang mencatat transaksi sebesar Rp6,9 triliun.

Kami berharap keberhasilan ini bisa lebih baik lagi di 2027 mendatang," ujar Ketua Panitia BBTF 2026, I Putu Winastra, saat closing press conference, di Hotel Westin, Nusa Dua, Badung, Bali, kemarin (30/5).

Menurut I Putu Winastra, nilai terbesar BBTF justru berlanjut setelah event selesai - melalui tindak lanjut bisnis, kontrak, pengembangan itinerary, perluasan pasar dan kemitraan.

“Paling penting adalah kepastian keputusan buyer untuk membawa lebih banyak wisatawan ke Indonesia,” kata I Putu Winastra.

Ia menegaskan bahwa BBTF 2026 memberi tiga pesan penting: kepercayaan terhadap Bali dan Indonesia tetap kuat, pasar global semakin selektif, dan kompetisi ke depan akan ditentukan oleh kesiapan destinasi.

I Putu Winastra mengungkapkan bahwa keberhasilan BBTF 2026 akan dilanjutkan tahun 2027 mendatang.

