B2B Travex BBTF 2026 Menjadi Kunci Memperluas Pasar dan Bangun Kepercayaan Global

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Salah satu agenda utama Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Hotel Westin, Nusa Dua, Badung, Bali, adalah penyelenggaraan B2B Travex yang mempertemukan buyers dan sellers melalui pertemuan bisnis terjadwal secara langsung.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menilai B2B Travex memiliki peran strategis dalam memperluas akses pasar.

B2B Travex diyakini memperkuat jejaring bisnis pariwisata, serta mendorong pengembangan paket wisata yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Forum ini bukan sekadar tempat bertemunya pembeli dan penjual.

Ini adalah platform untuk membangun kepercayaan, memperluas peluang pasar, serta mengubah keindahan dan kekayaan destinasi Indonesia menjadi pengalaman wisata yang berkualitas dan siap dipasarkan,” kata Menpar Widiyanti Putri Wardhana, Jumat (29/5).

Menurut Menteri Widiyanti, BBTF tidak hanya menjadi titik temu pelaku industri, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi destinasi wisata, pengusaha UMKM, dan komunitas lokal di berbagai daerah.

Menurut Menpar Widiyanti Putri Wardhana, persaingan pariwisata global tidak lagi hanya ditentukan oleh keindahan alam atau popularitas destinasi.

Negara-negara kini bersaing melalui kualitas produk, kekuatan brand, kesiapan industri, keberlanjutan,