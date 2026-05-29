Menpar Widiyanti: Pariwisata Harus Jadi Motor Ekonomi, Bukan Sekadar Destinasi

Jumat, 29 Mei 2026 – 05:23 WIB
Menpar Widiyanti Putri Wardhana memberi sambutan saat acara gala dinner dan pembukaan Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Hotel Westin, Nusa Dua, Kamis (28/8) malam. Foto; Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa orientasi sektor pariwisata Indonesia kini melampaui sekadar keindahan destinasi.

Pemerintah berkomitmen menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru.

Hal tersebut disampaikan Menpar Widiyanti saat acara gala dinner dan pembukaan Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Hotel Westin, Nusa Dua, Kamis (28/8) malam.

Menpar Widiyanti mengatakan pariwisata memegang peran krusial menggenjot pembangunan daerah serta mendongkrak kepercayaan diri Indonesia di pasar pariwisata global.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menpar memaparkan empat strategi utama, yakni memperkuat promosi pariwisata secara masif dan mengembangkan produk pariwisata yang berkualitas tinggi.

Kemudian menghubungkan industri lokal dengan jaringan pasar internasional serta memastikan pertumbuhan pariwisata memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah konkret pemerintah dalam mencapai target tersebut adalah meluncurkan program unggulan "Wonderful Indonesia Gastronomy 2026: From Roots to Global Recognition". Program ini dinilai sangat selaras dengan tema yang diangkat oleh BBTF 2026, yaitu "Redefining Indonesia's Gastronomy Journey: A Celebration of Taste, Culture, and Sustainable Heritage".

Ia juga menginginkan BBTF 2026 menciptakan lebih banyak kerja sama pariwisata, menghasilkan potensi bisnis yang nyata dan memperluas pola perjalanan wisata dari Bali ke destinasi lain di Indonesia.

