JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi BBTF 2026: Wapres Gibran Dorong Kolaborasi Global Menuju Pariwisata Kelas Dunia

BBTF 2026: Wapres Gibran Dorong Kolaborasi Global Menuju Pariwisata Kelas Dunia

Jumat, 29 Mei 2026 – 04:57 WIB
BBTF 2026: Wapres Gibran Dorong Kolaborasi Global Menuju Pariwisata Kelas Dunia - JPNN.com Bali
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah akan terus hadir untuk menaikkan kelas pariwisata tanah air saat membuka BBTF 2026 di Hotel Westin, Nusa Dua, Kamis (28/5) malam. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan tinggal diam dalam mengawal kebangkitan sektor pariwisata nasional.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah akan terus hadir untuk menaikkan kelas pariwisata tanah air karena Indonesia punya kekayaan alam budaya yang tiada tanding.

"Indonesia punya potensi yang luar biasa. Komitmen kami jelas: terus meningkatkan kualitas sektor ini," ujar Wapres Gibran Rakabuming Raka saat membuka ajang Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Hotel Westin, Nusa Dua, Badung, Bali, secara virtual, Kamis (28/5) malam.

Baca Juga:

Menurut Wapres Girab, bukan sekadar mendatangkan angka kunjungan, fokus pemerintah kini bergeser pada quality tourism.

Caranya adalah dengan meramu aspek keberlanjutan, jaminan keamanan, kenyamanan maksimal, hingga menonjolkan sisi otentik nusantara demi menciptakan memorable experience bagi para turis.

Kunci dari visi besar ini adalah sinergi.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Wapres Gibran menekankan pentingnya peran para pelaku usaha perjalanan wisata yang hadir dalam BBTF 2026 sebagai motor penggerak.

Mantan Wali Kota Solo ini berharap ajang BBTF 2026 menjadi jembatan dinamis yang mempertemukan para pemain global demi menyuntikkan energi baru bagi pelaku wisata lokal.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah akan terus hadir untuk menaikkan kelas pariwisata tanah air karena Indonesia kaya alam dan budaya
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali & Beyond Travel Fair Bali & Beyond Travel Fair 2026 BBTB 2026 Wapres Gibran Rakabuming Raka pariwisata wisatawan turis

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar - JPNN.com Bali

    Fixed, Stiker Boris Kopitovic Hengkang dari Bali United, Kontribusinya Besar

  2. Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi - JPNN.com Bali

    Marcelo Pires Batal ke Timnas Bangladesh, Bertahan di Bali United Semusim Lagi

  3. Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya - JPNN.com Bali

    Kadek Agung Bersyukur Tutup Musim Ini dengan Manis, Simak Responsnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU