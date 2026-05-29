BBTF 2026: Wapres Gibran Dorong Kolaborasi Global Menuju Pariwisata Kelas Dunia

bali.jpnn.com, NUSA DUA - Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan tinggal diam dalam mengawal kebangkitan sektor pariwisata nasional.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pemerintah akan terus hadir untuk menaikkan kelas pariwisata tanah air karena Indonesia punya kekayaan alam budaya yang tiada tanding.

"Indonesia punya potensi yang luar biasa. Komitmen kami jelas: terus meningkatkan kualitas sektor ini," ujar Wapres Gibran Rakabuming Raka saat membuka ajang Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Hotel Westin, Nusa Dua, Badung, Bali, secara virtual, Kamis (28/5) malam.

Menurut Wapres Girab, bukan sekadar mendatangkan angka kunjungan, fokus pemerintah kini bergeser pada quality tourism.

Caranya adalah dengan meramu aspek keberlanjutan, jaminan keamanan, kenyamanan maksimal, hingga menonjolkan sisi otentik nusantara demi menciptakan memorable experience bagi para turis.

Kunci dari visi besar ini adalah sinergi.

Oleh karena itu, Wapres Gibran menekankan pentingnya peran para pelaku usaha perjalanan wisata yang hadir dalam BBTF 2026 sebagai motor penggerak.

Mantan Wali Kota Solo ini berharap ajang BBTF 2026 menjadi jembatan dinamis yang mempertemukan para pemain global demi menyuntikkan energi baru bagi pelaku wisata lokal.