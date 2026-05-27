BBTF 2026 Buka Akses Pasar Global, Pertemukan Ratusan Buyer & Seller di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 kembali hadir di tengah perubahan pola perjalanan internasional dan semakin ketatnya persaingan antardestinasi.

Pesan yang dibawa untuk Bali sangat penting: masa depan pariwisata pulau ini harus mampu menjaga identitas, memperkuat kepercayaan pasar, dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

BBTF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 28–30 Mei 2026 di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Badung, Bali.

BBTF edisi ke-12 ini mengusung tema “Redefining Indonesia’s Gastronomy Journey: A Celebration of Taste, Cultures, and Sustainable Heritage.”

Kegiatan ini menghadirkan 407 buyer dari 44 negara dan 286 seller dari empat negara dan 13 provinsi.

Ketua Panitia BBTF 2026 I Putu Winastra mengatakan konektivitas menuju Bali perlu dilihat sebagai peluang yang lebih luas bagi ekosistem pariwisata pulau ini.

“Setiap rute baru menuju Bali membawa lebih dari sekadar penumpang.

Ia membuka akses pasar, mendorong permintaan hotel, belanja di restoran, pergerakan transportasi, peluang ekonomi kreatif, serta eksposur yang lebih luas bagi komunitas dan destinasi di seluruh Bali,” kata I Putu Winastra.