Koster Tantang BaliCEB Bikin Standar MICE Global Dibungkus Taksu Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali bukan lagi sekadar destinasi liburan, melainkan pusat Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) dunia yang diperhitungkan.

Oleh karena itu, Gubernur Wayan Koster mengajak seluruh pemangku kepentingan di bawah Bali Convention and Exhibition Bureau (BaliCEB) untuk tidak menyia-nyiakan momentum.

Koster menekankan pentingnya membangun standar acara global yang dibalut dengan taksu dan budaya Bali.

Targetnya, setiap konferensi internasional yang digelar di Bali wajib memberikan multiplier effect bagi para pelaku ekonomi lokal.

“Bali secara de facto menjadi pusat meeting internasional.

Selama ini begitu banyak pertemuan dunia diselenggarakan di Bali karena fasilitasnya kuat, SDM siap, keamanan dan kenyamanan VVIP terjaga,” ujar Koster saat menerima audiensi pengurus BaliCEB di Jayasabha, Denpasar, Rabu (27/5).

Menurut Koster, kekuatan utama Bali bukan hanya pada fasilitas ballroom, convention center, dan hotel berstandar internasional, melainkan budaya Bali yang unik dan tidak dapat ditiru daerah lain secara instan.

Ia mencontohkan keberhasilan Bali menjadi tuan rumah berbagai agenda dunia seperti G20 dan World Water Forum (WWF) yang menghadirkan puluhan ribu delegasi dari ratusan negara.