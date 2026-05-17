Koster Undang 34 Konjen di Bali, Minta Dukung Pungutan Turis Asing

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menjadwalkan pertemuan dengan seluruh konsul jenderal (konjen) di Bali untuk meminta dukungan pungutan wisatawan asing (PWA).

Koster menjelaskan akan minta bantuan konsul jenderal negara sahabat mengomunikasikan ke warganya yang hendak ke Bali bahwa mereka wajib membayar PWA Rp150 ribu.

“Dalam waktu dekat tanggal 21 Mei ini saya akan mengundang semua konsul jenderal yang ada di Bali.

Ada 34 yang akan diundang untuk berkontribusi.

Saya yakin semua juga akan mendukung,” kata Koster dilansir dari Antara.

Koster mengeklaim sudah banyak turis asing yang mengetahui kebijakan PWA saat masuk dan berwisata di Bali.

Para turis asing itu menyambut dengan baik dan bersedia membayar sejak sebelum mendarat di Bali.

Namun, tak sedikit pula yang belum tahu bahkan belum mau membayar.