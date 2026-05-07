Awal Tahun yang Manis! Lebih dari 1,4 Juta Turis Asing Serbu Bali

Kamis, 07 Mei 2026 – 16:09 WIB
Turis asing turun dari kapal pesiar Genting Dream saat maiden call alias sandar di Pelabuhan Benoa, Denpasar. Foto: Pelindo for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tren pariwisata Bali terus menunjukkan grafik positif di awal 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat sebanyak 1.466.546 wisatawan mancanegara (wisman) telah menginjakkan kaki di Pulau Dewata sepanjang periode Januari hingga Maret 2026.

Kepala BPS Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengungkapkan bahwa angka ini melampaui pencapaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

"Dibandingkan triwulan pertama 2025 yang mencatat 1.451.445 kunjungan, terdapat kenaikan sebesar 1,04 persen,” ujar Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

Menurut Agus Gede Hendrayana, pertumbuhan tipis, tetapi konsisten ini menjadi sinyal kuat bahwa daya tarik Bali di mata turis dunia tetap stabil dan kompetitif.

Sepanjang triwulan pertama 2026, turis asing asal Australia tetap menjadi penguasa pasar pariwisata Bali dengan total 354.079 kunjungan.

Angka tersebut tumbuh solid sebesar 5,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Lonjakan paling signifikan justru datang dari wisatawan Tiongkok yang meroket 20,22 persen dengan total 157.242 kunjungan.

