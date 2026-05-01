Jatiluwih Fun Run 2026 Is Coming, Koster Target 10 Ribu Pelari Asing & Luar Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster bergerak cepat menjelang peringatan 100 Tahun Pariwisata Bali pada 2027.

Melalui kolaborasi antara Pemprov Bali dan ASITA, ajang Jatiluwih Fun Run 2026 resmi disiapkan sebagai magnet baru pariwisata berbasis olahraga (sport tourism).

Dalam rapat di Gedung Kertasabha (29/4) lalu, Koster menegaskan bahwa ajang yang digelar pada 20 Juni 2026 ini bukan sekadar event lokal.

Koster optimistis Jatiluwih Fun Run pesertanya bisa menembus 10.000 orang, terutama pelari mancanegara dan luar Bali.

"Ini harus jadi magnet para turis.

Bali punya potensi besar, maka kolaborasi dengan travel agent harus diperkuat agar lebih banyak orang datang menikmati perpaduan olahraga dan alam Jatiluwih," ujar Koster.

Koster juga menekankan pentingnya tata kelola acara yang profesional, terutama menyangkut kesiapan teknis di lapangan.

Tujuannya agar event berskala internasional tersebut berjalan aman, tertib, dan memberikan pengalaman terbaik bagi peserta.