Tren Positif Pariwisata Bali: PWA Naik 11,6 Persen Pada Awal 2026, Sebegini

Selasa, 14 April 2026 – 17:13 WIB
Wisatawan asing setiba di Bali melalui Bandara Ngurah Rai. Pemprov Bali mengoptimalkan pungutan wisatawan asing pada 2026. Foto: bali-airport

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Pariwisata (Dispar) Bali mencatat pungutan wisatawan asing (PWA) menembus Rp71 miliar dalam tiga bulan pertama 2026, yaitu Januari-Maret.

Realisasi Januari sampai Maret 2026 sebesar Rp71,449 miliar lebih, naik dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 11,63 persen.

Kepala Dispar Bali I Wayan Sumarajaya menjelaskan peningkatan capaian pungutan wisatawan mancanegara (wisman) pada triwulan pertama ini diikuti oleh meningkatnya jumlah kunjungan.

Berdasarkan data Dispar Bali, jumlah kunjungan turis asing pada Januari sampai Maret 2026 menyentuh 1,645 juta lebih atau meningkat 2,4 persen dibanding tahun lalu.

Kunjungan turis domestik juga meningkat 4 persen dibanding triwulan 2025, di mana saat ini jumlahnya 968.313 kunjungan.

I Wayan Sumarajaya optimistis target PWA sebesar Rp500 miliar dapat diraih pada 2026, meski realisasi tahun sebelumnya baru menyentuh Rp369 miliar.

Ia berharap tren positif saat ini mampu mendongkrak performa untuk menuntaskan target yang sempat tertunda pada 2025.

“Mudah-mudahan target tersebut bisa tercapai,” ujar Kadispar Bali I Wayan Sumarajaya dilansir dari Antara.

