Travel Warning Korea Selatan Berdampak ke Bali? Wamenpar Buka Suara

bali.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa merespons travel warning Korea Selatan dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri.

Menurut Wamenpar Ni Luh Puspa, pendekatan diplomatik sedang berjalan untuk memastikan hubungan pariwisata tetap stabil.

"Kami terus berkoordinasi dengan Kemlu.

Pendekatan diplomatik juga dilakukan bersama pemerintah di sana melalui arahan Kemlu," ujar Ni Luh Puspa dilansir dari Antara.

Data Kemenpar menunjukkan kunjungan turis Korea Selatan ke Indonesia tetap tumbuh positif meski ada travel warning.

Korea Selatan masuk dalam daftar 10 besar penyumbang wisman terbanyak ke Bali.

Wamenpar Ni Luh Puspa berharap jumlah kunjungan tetap terjaga dan terus bertumbuh, tidak terganggu oleh travel warning.

"Kami harap kunjungan tetap terjaga dan terus kuat," tuturnya.