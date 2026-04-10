Bali tak Terpengaruh Travel Warning Korsel, Irjen Daniel Jamin Keamanan Wisatawan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Polda Bali memberikan respons cepat terkait kebijakan travel warning yang dikeluarkan Kedutaan Besar Korea Selatan bagi warga negaranya yang berkunjung ke Pulau Dewata.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya menegaskan bahwa situasi keamanan di Bali justru menunjukkan tren positif dengan penurunan angka kriminalitas yang signifikan.

Data kepolisian mencatat, kasus kriminal yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) pada periode Januari hingga April 2026 turun drastis sebesar 23 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kapolda Bali menyatakan pihaknya sangat menghargai atensi dan koordinasi dari Kedutaan Besar Korea Selatan.

Ia memastikan bahwa kepolisian tidak tinggal diam dan terus meningkatkan standar pengamanan demi kenyamanan turis mancanegara.

"Kami memahami keprihatinan Kedutaan Besar Korea Selatan. Bali tetap aman.

Kami terus bekerja maksimal memastikan setiap wisatawan merasa terlindungi saat menikmati liburan mereka," kata Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, Kamis (9/4/2026).

Sebagai bukti komitmen dalam menjaga stabilitas keamanan, Polda Bali telah meluncurkan berbagai inovasi dan operasi pengamanan ketat.