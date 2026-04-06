Koster: Bali Satu-satunya Destinasi Wisata Berkelas Dunia di Indonesia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster kembali mempertegas dominasi Bali sebagai ikon wisata global.

Koster kepada jurnalis Rusia untuk kawasan Asia Pasifik, Rossiya Segodnya, mengatakan Bali adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menjadi destinasi wisata berkelas dunia yang diakui internasional.

Keunggulan ini dibuktikan dengan angka-angka yang signifikan.

Pada 2024, sektor pariwisata menyumbang 66 persen bagi perekonomian Bali.

Tak hanya itu, peran Bali dalam skala nasional sangat krusial karena berhasil memasok 53,6 persen dari total devisa pariwisata Indonesia.

Pada 2025, Bali mampu mendatangkan turis asing sebanyak 7,05 juta orang atau lebih tinggi dari 2024 yang jumlahnya hanya mencapai 6,3 juta orang.

"Jadi, ekonomi Bali, betul - betul ditentukan oleh sektor pariwisata.

Oleh karena itu, pariwisata Bali mesti dikelola dengan berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat,” ujar Koster di Jayasabha, Denpasar, Sabtu (4/4) lalu.