Bali Garap Pasar Asia Tengah, Lirik Turis Kazakhstan dan Uzbekistan

Rabu, 01 April 2026 – 18:50 WIB
Turis asing mengunjungi objek wisata Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Bali membidik turis Asia Tengah, salah satunya dari Kazakhstan dan Uzbekistan.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Bali membidik potensi kunjungan turis asing dari kawasan Asia Tengah, khususnya Kazakhstan dan Uzbekistan.

Langkah ini diambil sebagai strategi alternatif di tengah dinamika konflik yang melanda wilayah Timur Tengah (Timteng) yang tak kunjung mereda.

Ketua Asita Bali, I Putu Winastra, mengungkapkan bahwa potensi pasar Asia Tengah sangat menjanjikan, tetapi belum tergarap optimal.

Sebagai gambaran, dalam setahun terdapat sekitar 300 ribu wisatawan mancanegara (wisman) asal Kazakhstan yang berlibur ke Thailand dan Vietnam.

Angka tersebut sangat besar jika dibandingkan kunjungan ke Indonesia, khususnya Bali, yang baru mencapai angka 20 ribu.

"Potensi Asia Tengah seperti Kazakhstan dan Uzbekistan sangat luar biasa.

Kebetulan saya juga menjabat sebagai Konsul Kehormatan Kazakhstan.

Jadi, saya melihat peluang ini sangat besar," ujar Putu Winastra dilansir dari Antara.

Asita Bali mulai membidik potensi kunjungan turis asing dari kawasan Asia Tengah, khususnya Kazakhstan dan Uzbekistan setelah terimbas konflik Timur Tengah
BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

