Maskapai Jetstar Tambah Dua Rute Baru, Turis Australia Makin Mudah ke Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, resmi menambah dua rute penerbangan baru dari Australia, yakni Avalon dan Sunshine Coast.

Senin (23/3) lalu pesawat Jetstar dengan nomor penerbangan JQ49 dari Avalon Airport (AVV) landing di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada pukul 20.56 WITA.

Pesawat yang sama kemudian terbang kembali ke Avalon pada pukul 23.03 WITA dengan nomor penerbangan JQ50 mengangkut 222 penumpang.

Sejak hari itu penerbangan menuju Australia melalui rute Avalon akan dilayani lima kali dalam seminggu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu.

Pada Rabu (25/3) lalu, Sunshine Coast (MCY) resmi menjadi rute teranyar Bandara I Gusti Ngurah Rai, dengan penerbangan perdana Jetstar nomor JQ86 mendarat di Bali pada pukul 13.52 WITA, membawa 229 penumpang.

Penerbangan rute Sunshine Coast selanjutnya akan reguler beroperasi tiga kali dalam seminggu, yaitu pada hari Rabu, Jumat, dan Minggu.

General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai, Nugroho Jati, menyatakan bahwa penerbangan Jetstar rute Avalon (AVV)-Denpasar (DPS) pada Senin (23/3) malam menandai aktifnya kembali rute tersebut.

Rute Sunshine Coast (MCY) yang perdana mendarat pada Rabu (25/3) siang bahkan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya wilayah tersebut terhubung langsung dengan Bali.