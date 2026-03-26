JPNN.com

Kebun Raya Bali Jadi Magnet Wisatawan Selama Libur Lebaran, Wamenpar Memuji

Kamis, 26 Maret 2026 – 15:50 WIB
Wamenpar Ni Luh Puspa mengunjungi Kebun Raya Bali untuk mengecek kunjungan wisatawan selama libur Lebaran 2026, kemarin (25/3). Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebun Raya Bali di Bedugul, Tabanan menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan selama libur Lebaran 2026.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa bahkan turun langsung ke lokasi untuk memastikan kesiapan objek wisata tersebut selama periode libur Nyepi dan Lebaran.

Menurut Wamenpar Ni Luh Puspa, Kebun Raya Bali jadi favorit karena memadukan wisata alam dan edukasi.

Baca Juga:

Bukan hanya menikmati alam, tetapi pengunjung Kebun Raya Bali juga sekaligus belajar mengenai berbagai jenis tanaman.

Kunjungan ini juga untuk memastikan kesiapan destinasi menghadapi lonjakan turis khususnya di kawasan Bali.

Selama libur Lebaran 2026, jumlah pengunjung bahkan mencapai sekitar 5.000 lebih orang per hari.

Baca Juga:

Meski meningkat, pengelolaan kawasan dinilai sudah berjalan baik, terutama dalam pengaturan arus dan aspek keamanan.

Beberapa spot yang dikunjungi di antaranya area bazar UMKM, kebun kaktus, kebun anggrek dengan koleksi unik seperti anggrek mini, giant tree yang berusia ratusan tahun, hingga lake view dengan pemandangan danau yang ikonik.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kebun raya bali wisatawan turis libur Lebaran Nyepi Wamenpar Ni Luh Puspa wisata edukasi wisata alam

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU