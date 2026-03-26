Kebun Raya Bali Jadi Magnet Wisatawan Selama Libur Lebaran, Wamenpar Memuji

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebun Raya Bali di Bedugul, Tabanan menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan selama libur Lebaran 2026.

Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa bahkan turun langsung ke lokasi untuk memastikan kesiapan objek wisata tersebut selama periode libur Nyepi dan Lebaran.

Menurut Wamenpar Ni Luh Puspa, Kebun Raya Bali jadi favorit karena memadukan wisata alam dan edukasi.

Bukan hanya menikmati alam, tetapi pengunjung Kebun Raya Bali juga sekaligus belajar mengenai berbagai jenis tanaman.

Kunjungan ini juga untuk memastikan kesiapan destinasi menghadapi lonjakan turis khususnya di kawasan Bali.

Selama libur Lebaran 2026, jumlah pengunjung bahkan mencapai sekitar 5.000 lebih orang per hari.

Meski meningkat, pengelolaan kawasan dinilai sudah berjalan baik, terutama dalam pengaturan arus dan aspek keamanan.

Beberapa spot yang dikunjungi di antaranya area bazar UMKM, kebun kaktus, kebun anggrek dengan koleksi unik seperti anggrek mini, giant tree yang berusia ratusan tahun, hingga lake view dengan pemandangan danau yang ikonik.