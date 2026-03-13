JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (13/3), Sebegini Harta Tiket Mudik

Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (13/3), Sebegini Harta Tiket Mudik

Jumat, 13 Maret 2026 – 05:32 WIB
Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (13/3), Sebegini Harta Tiket Mudik - JPNN.com Bali
Bus Surya Bali rute Denpasar - Yogyakarta melintas di Jalan Cokroaminoto, Denpasar, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Jumat hari ini (13/3), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Jumat (13/3), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Surya Bali PO Mansion PO Gunung Harta PO Mtrans

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Milo Pakai Taktik Berbeda saat Persis Bungkam Bali United, Bikin Lawan Bingung - JPNN.com Bali

    Milo Pakai Taktik Berbeda saat Persis Bungkam Bali United, Bikin Lawan Bingung

  2. Statistik tak Masuk Akal Bali United saat Digilas Persis, Taktik Johnny Jansen Aneh - JPNN.com Bali

    Statistik tak Masuk Akal Bali United saat Digilas Persis, Taktik Johnny Jansen Aneh

  3. Klasemen Super League Setelah Persis Gasak Bali United: Goodbye Zona Degradasi - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persis Gasak Bali United: Goodbye Zona Degradasi

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU