Menpar Klaim Pariwisata Bali Stabil Meski Timteng Bergejolak, Beda dengan Koster

Minggu, 08 Maret 2026 – 03:28 WIB
Ilustrasi turis asing setiba di bandara Indonesia bersiap menikmati destinasi wisata di tanah air. Foto: Ricardo/JPNN

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan bahwa industri pariwisata Bali tetap stabil dalam beberapa pekan terakhir.

Meskipun dinamika geopolitik di Timur Tengah (Timteng) tengah menjadi perhatian dunia, Bali terbukti tetap tangguh menghadapi situasi global tersebut.

"Situasi global tentu kami pantau dengan sangat serius.

Namun, data lapangan menunjukkan kinerja pariwisata Bali tetap stabil dengan tingkat hunian hotel yang terjaga.

Ini membuktikan bahwa Bali masih menjadi destinasi yang dipercaya oleh wisatawan mancanegara," ujar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dilansir dari Antara.

Menteri Widiyanti menegaskan bahwa pemerintah terus mencermati perkembangan internasional, khususnya dampak terhadap mobilitas turis global.

Menurutnya, hasil pemantauan menunjukkan aktivitas pariwisata di Bali berjalan normal dengan tingkat okupansi hotel yang tetap sehat.

Pernyataan Menpar Widiyanti berbeda dengan Gubernur Bali Wayan Koster.

