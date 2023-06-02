Bandara Bali Kembali Melayani Dubai, Emirates A380 Mengawali Terbang

bali.jpnn.com, DENPASAR - Operator Bandara Gusti Ngurah Rai mengumumkan penerbangan internasional rute Dubai menggunakan maskapai Emirates mulai beroperasi setelah Bandara Internasional Dubai bertahap dibuka.

Penerbangan tersebut adalah EK369 yang berangkat menuju Dubai (DBX) pada Kamis (5/3) pukul 00.42 WITA dengan pesawat Airbus A380.

Penerbangan tersebut merupakan penerbangan pertama Emirates dari Denpasar ke Dubai setelah penutupan ruang udara dan dampak konflik Timur Tengah (Timteng) antara AS-Israel dengan Iran.

“Dapat kami informasikan maskapai Emirates telah menerbangkan kembali satu pesawat yang sempat melakukan remain overnight (menginap) di Bandara I Gusti Ngurah Rai sejak 28 Februari,” kata Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, dilansir dari Antara.

Kabar baik berlanjut karena kedatangan internasional dari Dubai ke Denpasar juga kembali beroperasi.

Jumat (6/3) sore kemarin, Bandara I Gusti Ngurah Rai melayani kedatangan Emirates dengan nomor penerbangan EK368 dari Dubai.

Penerbangan yang menggunakan pesawat Airbus A380 tersebut mendarat di Bandara Bali pada pukul 16.30 WITA.

“Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak maskapai terdampak untuk memantau situasi operasional terkini sebab belum semua penerbangan internasional rute Timur Tengah dibuka,” ujar Gede Eka Sandi Asmadi.