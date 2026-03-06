Koster Mengeluh, Bali Terdampak Perang AS-Iran, Turis Asing Turun Banyak

JPNN.com

Jumat, 06 Maret 2026 – 05:29 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster saat menyambut turis asing di Bandara I Gusti Ngurah Rai, beberapa waktu lalu. Koster mengeluh kunjungan turis asing ke Bali turun terkena dampak perang AS - Iran. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mengatakan ketegangan geopolitik antara AS-Israel dengan Iran di Timur Tengah (Timteng) mulai berdampak pada sektor pariwisata Bali.

Dalam empat hari terakhir, tercatat penurunan kunjungan turis asing ke Bali secara signifikan.

"Terjadi penurunan sekitar 800-an wisatawan mancanegara (wisman) per hari, khususnya dari wilayah Timur Tengah," ujar Gubernur Koster di Pantai Jimbaran, Badung, Kamis (5/3) kemarin.

Menurut Koster, meski banyak wisman Eropa biasanya menggunakan jalur transit di Timur Tengah, seperti Dubai atau Doha, penurunan saat ini didominasi oleh warga negara asal kawasan Asia Barat itu.

Untuk wisman Eropa, kata Koster, diperkirakan akan menyesuaikan rute penerbangan melalui hub lain seperti Singapura atau Thailand guna menghindari kawasan konflik.

Oleh karena itu, Koster berharap perang Amerika Serikat - Israel dengan Iran yang berdampak pada penutupan sejumlah ruang udara negara-negara Timur Tengah segera berakhir.

Meski tak menyebutkan perbedaan jumlah kunjungan wisman kawasan Timur Tengah ketika hari normal dengan pascakonflik, Koster menyampaikan penurunan jumlah kunjungan ke Bali sangat dipengaruhi oleh eskalasi konflik.

“Mudah-mudahan cepat berhenti (konflik).

