Kunjungan Turis Asing ke Bali Turun Signifikan, Okupansi Hotel Merosot

Selasa, 03 Maret 2026 – 07:06 WIB
Wisatawan nusantara mengunjungi destinasi wisata Nuanu di kawasan Kediri, Tabanan, beberapa waktu lalu. Kunjungan turis asing maupun lokal pada Januari 2026 turun signifikan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kunjungan turis asing ke Bali sepanjang Januari 2026 turun dibanding Desember 2025 maupun Januari 2025.

Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) pada Januari 2026 tercatat 502.205 kunjungan.

Jumlah kunjungan turis asing tersebut lebih rendah 12,30 persen dibanding Desember 2025 yang 572.668 kunjungan.

Angka ini juga turun 5,23 persen dari Januari 2025 yang 529.897 kunjungan.

"Angka ini normal sebenarnya, Januari sedikit lebih rendah dari Desember.

Namun, jika dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu Januari 2025 ternyata juga turun 5,23 persen," ujar Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

BPS Bali juga mendata kunjungan dari sejumlah negara mayoritas ke Bali juga menurun di awal tahun ini.

Australia masih menjadi negara penyumbang turis asing tertinggi dengan 134.781 kunjungan, yang turun 4,4 persen dibanding bulan sebelumnya.

Kunjungan turis asing ke Bali sepanjang Januari 2026 turun dibanding Desember 2025 maupun Januari 2025. Dampaknya, okupansi hotel ikut merosot
