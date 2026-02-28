JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Sabtu (28/2), Cek Harga Tiketnya!

Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Sabtu (28/2), Cek Harga Tiketnya!

Sabtu, 28 Februari 2026 – 05:27 WIB
Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Sabtu (28/2), Cek Harga Tiketnya! - JPNN.com Bali
Bus Surya Bali rute Denpasar - Yogyakarta melintas di Jalan Cokroaminoto, Denpasar, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Sabtu hari ini (28/2), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Sabtu (28/2), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Surya Bali PO Restu Mulya PO Wisata Komodo PO Mansion

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tanpa Joao Ferrari, Kadek Arel Janji Membuktikan Kualitasnya Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Tanpa Joao Ferrari, Kadek Arel Janji Membuktikan Kualitasnya Kontra Persijap

  2. Bukan Tim Nyaman, Ini Alasan Berani Yoo Jae-hoon Pilih Jadi Pelatih Kiper Persijap - JPNN.com Bali

    Bukan Tim Nyaman, Ini Alasan Berani Yoo Jae-hoon Pilih Jadi Pelatih Kiper Persijap

  3. Klasemen Super League Setelah PSIM Gilas PSBS Biak: Persijap Lepas Zona Degradasi? - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSIM Gilas PSBS Biak: Persijap Lepas Zona Degradasi?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU