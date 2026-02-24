JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Selasa (24/2), Cek Harga Tiketnya!

Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Selasa (24/2), Cek Harga Tiketnya!

Selasa, 24 Februari 2026 – 04:35 WIB
Jadwal Bus AKAP dari Bali ke Jawa Selasa (24/2), Cek Harga Tiketnya! - JPNN.com Bali
Bus Sinar Jaya rute Denpasar - Jakarta melaju di Jalan Bypass Soekarno - Hatta membawa penumpang dari Terminal Mengwi ke Pulau Jawa. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Selasa hari ini (24/2), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Selasa (24/2), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Nusa Bali PO Medali Mas PO Restu Mulya PO Sinar Jaya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah PSIM vs Bali United Imbang: Persib Nyaman di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSIM vs Bali United Imbang: Persib Nyaman di Puncak

  2. Statistik Bali United Kontra PSIM Yogyakarta Buruk, Hasil Imbang Cukup Adil - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United Kontra PSIM Yogyakarta Buruk, Hasil Imbang Cukup Adil

  3. Joao Ferrari Layak Jadi Kambing Hitam, Kemenangan Bali United Kontra PSIM Sirna - JPNN.com Bali

    Joao Ferrari Layak Jadi Kambing Hitam, Kemenangan Bali United Kontra PSIM Sirna

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU