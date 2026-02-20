JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (20/2), Cek!

Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (20/2), Cek!

Jumat, 20 Februari 2026 – 04:49 WIB
Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Jumat (20/2), Cek! - JPNN.com Bali
Penumpang mencium anaknya saat akan menaiki bus di Terminal Mengwi, Badung, Bali untuk berangkat ke Jawa. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Jumat hari ini (20/2), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Jumat (20/2), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Kramat Djati PO Pahala Kencana PO Mtrans PO Restu Mulya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persija Kembali ke JIS Setelah Bungkam Bali United, Duo Brasil Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Persija Kembali ke JIS Setelah Bungkam Bali United, Duo Brasil Blak-blakan

  2. H2H PSIM Yogyakarta vs Bali United: Duel Menir Belanda, Tuan Rumah Ngeri - JPNN.com Bali

    H2H PSIM Yogyakarta vs Bali United: Duel Menir Belanda, Tuan Rumah Ngeri

  3. Jadwal Super League: Persija vs PSM, Persib Kontra Persita, Bali United? - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs PSM, Persib Kontra Persita, Bali United?

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU