Nusa Penida Didorong Jadi Green Island, Wamendagri Bima Arya Angkat Bicara

Selasa, 17 Februari 2026 – 18:53 WIB
Mantan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta saat menyaksikan wisatawan di salah satu objek wisata di Nusa Penida. Foto: ANTARA/HO

bali.jpnn.com, NUSA PENIDA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong Pemkab Klungkung mematangkan konsep “Green Island” sebagai arah pengembangan Nusa Penida.

Bima Arya Sugiarto menilai Nusa Penida memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi wisata berkelanjutan.

Ia bahkan menyebut kawasan tersebut sebagai “hidden paradise” atau surga tersembunyi yang belum sepenuhnya tersentuh.

Hal itu disampaikannya usai Dialog dan Pemaparan Potensi Wisata Nusa Penida oleh Bupati Klungkung I Made Satria di Seven Dreams Hotel, Bali.

“Saya ingat dahulu waktu saya kecil itu ada komik tentang Nusa Penida.

Nah, sekarang begitu ke sini kesan utama saya adalah ini hidden paradise yang belum tersentuh,” ujar Wamendagri Bima Arya Sugiarto dilansir dari Antara.

Menurutnya, gagasan “Green Island” yang dipaparkan Bupati Klungkung I Made Satria merupakan konsep strategis.

Wamendagri menekankan, pendekatan tersebut harus disusun secara utuh dan terintegrasi, mulai dari pengelolaan sampah, energi terbarukan, hingga pembatasan kendaraan dan penguatan budaya lokal.

