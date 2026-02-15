JPNN.com

Bali Tujuan Wisata Libur Imlek, Sebegini Proyeksi Wisatawan yang Datang

Minggu, 15 Februari 2026 – 13:27 WIB
Bali Tujuan Wisata Libur Imlek, Sebegini Proyeksi Wisatawan yang Datang
Lalu lalang pengguna jasa udara di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar menjelang Imlek 2577. Foto: ANTARA/ho-bandara ngurah rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai memproyeksikan 438 ribu penumpang akan dilayani selama periode libur Imlek 2577.

Dari jumlah 438 ribu penumpang selama periode 13-19 Februari 2026 tersebut, terbagi atas 268 ribu penumpang rute internasional dan 170 ribu penumpang rute domestik.

“Kami memperkirakan terjadi 2.804 pergerakan pesawat selama libur Imlek 2577,” ujar Pelaksana Harian General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Purna Irawan dilansir dari Antara.

Sebanyak 2.804 pergerakan pesawat itu terdiri dari 1.521 pergerakan pesawat rute internasional dan 1.283 pergerakan dari rute domestik.

Oleh karena itu, pengelola menyiapkan langkah antisipasi untuk menyambut potensi meningkatnya trafik pada periode libur panjang tersebut.

“Kami memprediksi adanya peningkatan trafik penumpang sebesar kurang lebih 1,5 persen dibandingkan di hari biasa.

Kami menyiapkan langkah antisipasi utamanya untuk menghindari adanya kepadatan penumpang di area terminal kedatangan,” kata Rai Purna Irawan dilansir dari Antara.

Akses yang dijaga kenyamanannya adalah area jalan, lalu lintas keluar masuk kendaraan dan penumpang yang dapat menurunkan tingkat layanan jika tidak diantisipasi.

Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai memproyeksikan 438 ribu penumpang akan dilayani selama periode libur Imlek 2577.
