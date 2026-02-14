Lima Cara Merayakan Valentine Lewat Pengalaman Bermakna di Bali, Yuks Gas!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Valentine selama ini identik dengan bunga dan cokelat.

Namun, cara pasangan merayakannya perlahan berubah.

Ketertarikan pasangan pada permen dan cookies justru terus menurun, tetapi meningkat untuk perjalanan wisata dan lainnya.

Dengan Valentine yang jatuh pada Sabtu hari ini, perayaan pun terasa lebih terbuka, memberi ruang bagi momen yang lebih panjang, santai, dan tidak terburu-buru.

“Kami melihat pergeseran cara orang merayakan Valentine, dari hadiah fisik menuju pengalaman yang terasa lebih hidup.

Nuanu lahir dari pemikiran tersebut, sebagai ruang di mana pasangan dapat terhubung melalui alam, seni, dan budaya, serta mengubah waktu bersama menjadi kenangan yang bermakna,” ujar Director of Brand and Communication Nuanu, Ida Ayu Astari Prada.

Berikut lima pengalaman yang bisa menjadi cara berbeda untuk merayakan Valentine saat Anda berlibur di Bali.



1. Menjelajah Seni Saat Malam Datang