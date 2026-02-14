JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Lima Cara Merayakan Valentine Lewat Pengalaman Bermakna di Bali, Yuks Gas!

Lima Cara Merayakan Valentine Lewat Pengalaman Bermakna di Bali, Yuks Gas!

Sabtu, 14 Februari 2026 – 10:44 WIB
Lima Cara Merayakan Valentine Lewat Pengalaman Bermakna di Bali, Yuks Gas! - JPNN.com Bali
Ilustrasi pasangan menikmati valentine di Bali. Foto: Nuanu for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Valentine selama ini identik dengan bunga dan cokelat.

Namun, cara pasangan merayakannya perlahan berubah.

Ketertarikan pasangan pada permen dan cookies justru terus menurun, tetapi meningkat untuk perjalanan wisata dan lainnya.

Baca Juga:

Dengan Valentine yang jatuh pada Sabtu hari ini, perayaan pun terasa lebih terbuka, memberi ruang bagi momen yang lebih panjang, santai, dan tidak terburu-buru.

“Kami melihat pergeseran cara orang merayakan Valentine, dari hadiah fisik menuju pengalaman yang terasa lebih hidup.

Nuanu lahir dari pemikiran tersebut, sebagai ruang di mana pasangan dapat terhubung melalui alam, seni, dan budaya, serta mengubah waktu bersama menjadi kenangan yang bermakna,” ujar Director of Brand and Communication Nuanu, Ida Ayu Astari Prada.

Baca Juga:

Berikut lima pengalaman yang bisa menjadi cara berbeda untuk merayakan Valentine saat Anda berlibur di Bali.


1. Menjelajah Seni Saat Malam Datang

Valentine selama ini identik dengan bunga dan cokelat. Namun, cara pasangan merayakannya perlahan berubah.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali valentine Valentine Day hari valentine Cokelat permen

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Gustavo Almeida Blak-blakan Soal Dapur Persija: Amunisi Baru Siap Meledak! - JPNN.com Bali

    Gustavo Almeida Blak-blakan Soal Dapur Persija: Amunisi Baru Siap Meledak!

  2. Persija Siap Tempur Lawan Bali United, Gustavo Almeida Sentil Persaingan Juara - JPNN.com Bali

    Persija Siap Tempur Lawan Bali United, Gustavo Almeida Sentil Persaingan Juara

  3. Suporter Persija Gerah, Minta Mauricio Ubah Taktik & Formasi Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Suporter Persija Gerah, Minta Mauricio Ubah Taktik & Formasi Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU