JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Koster Sebut Bali Rugi Gegara Akomodasi Wisata Nakal, Airbnb Janji Taat Aturan

Koster Sebut Bali Rugi Gegara Akomodasi Wisata Nakal, Airbnb Janji Taat Aturan

Kamis, 12 Februari 2026 – 11:30 WIB
Koster Sebut Bali Rugi Gegara Akomodasi Wisata Nakal, Airbnb Janji Taat Aturan - JPNN.com Bali
Ilustrasi platform akomodasi Airbnb yang dilarang beroperasi di Bali oleh Gubernur Wayan Kister. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster memastikan akan menjaga pariwisata Bali agar tidak dirusak akibat praktik sejumlah pelaku wisata.

Pasalnya, kalau Bali rusak, citra pariwisata akan buruk dan tidak ada lagi turis yang mau datang.

Penegasan itu dilontarkan Gubernur Wayan Koster didepan perwakilan Airbnb Asia Tenggara, Rabu (11/2) kemarin.

Baca Juga:

Pihak Airbnb Asia Tenggara diwakili Public Policy Lead, SEA, Shanta Arul; Public Policy Manager, Ishwinder Kaur dan Senior Associate, Matius Roland.

"Kami kerja keras menata pariwisata Bali agar berkelanjutan.

Oleh karena itu, semua pihak harus ikut dalam kerangka penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, sebelum Bali ini rusak," ujar Koster.

Baca Juga:

Koster menyatakan akan bertindak tegas demi keberlanjutan pariwisata Bali.

Dengan pola yang ada sekarang, termasuk tumbuhnya vila hingga rumah yang difungsikan sebagai penginapan wisatawan dengan status tidak bayar pajak dan tidak berizin, itu menjadikan Bali mengalami kerugian.

Gubernur Wayan Koster mengajak Airbnb untuk bekerjasama dengan platform digital Pemerintah Provinsi Bali "Love Bali"
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Bali Airbnb turis Platform Airbnb akomodasi wisata wisatawan vila pajak

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persebaya Rugi Besar, Perovic & Malik Risaldi Absen, Bernardo Tavares Putar Otak - JPNN.com Bali

    Persebaya Rugi Besar, Perovic & Malik Risaldi Absen, Bernardo Tavares Putar Otak

  2. Mauricio Souza Percaya Diri Pemain Anyar Persija Bikin Bali United Berlutut - JPNN.com Bali

    Mauricio Souza Percaya Diri Pemain Anyar Persija Bikin Bali United Berlutut

  3. Bernardo Tavares Effect Bikin Persebaya Menggila, Banyak Keajaiban di Lapangan - JPNN.com Bali

    Bernardo Tavares Effect Bikin Persebaya Menggila, Banyak Keajaiban di Lapangan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU