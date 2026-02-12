Koster Sebut Bali Rugi Gegara Akomodasi Wisata Nakal, Airbnb Janji Taat Aturan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster memastikan akan menjaga pariwisata Bali agar tidak dirusak akibat praktik sejumlah pelaku wisata.

Pasalnya, kalau Bali rusak, citra pariwisata akan buruk dan tidak ada lagi turis yang mau datang.

Penegasan itu dilontarkan Gubernur Wayan Koster didepan perwakilan Airbnb Asia Tenggara, Rabu (11/2) kemarin.

Pihak Airbnb Asia Tenggara diwakili Public Policy Lead, SEA, Shanta Arul; Public Policy Manager, Ishwinder Kaur dan Senior Associate, Matius Roland.

"Kami kerja keras menata pariwisata Bali agar berkelanjutan.

Oleh karena itu, semua pihak harus ikut dalam kerangka penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, sebelum Bali ini rusak," ujar Koster.

Koster menyatakan akan bertindak tegas demi keberlanjutan pariwisata Bali.

Dengan pola yang ada sekarang, termasuk tumbuhnya vila hingga rumah yang difungsikan sebagai penginapan wisatawan dengan status tidak bayar pajak dan tidak berizin, itu menjadikan Bali mengalami kerugian.