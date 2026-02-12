Koster Warning Airbnb: Hapus Vila tak Berizin & Penunggak Pajak dari Daftar!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mengajak Airbnb sebagai platform pasar digital global yang menghubungkan akomodasi vila hingga jasa pariwisata kepada turis di Bali untuk menaati peraturan.

Ajakan Koster kepada Airbnb ini untuk mewujudkan tata kelola pariwisata Bali yang berkualitas, bermartabat, dan berbasis budaya.

Hal itu dilontarkan Gubernur Wayan Koster didepan perwakilan Airbnb Asia Tenggara, Rabu (11/2) kemarin.

Pihak Airbnb Asia Tenggara diwakili Public Policy Lead, SEA, Shanta Arul; Public Policy Manager, Ishwinder Kaur dan Senior Associate, Matius Roland.

Ketegasan Koster kepada Airbnb terutama dalam hal mempromosikan vila maupun jasa pariwisata di Bali.

Airbnb diminta merujuk pada kelayakan perizinan perusahaan pariwisata dan apakah sudah taat bayar pajak atau belum.

"Jika tidak tertib, saya harap pelaku usaha vila dan jasa pariwisata itu dikeluarkan dari list platform digital Airbnb," kata Koster.

Koster menyatakan bahwa di dalam kepemimpinannya sebagai gubernur, sangat terbuka dengan siapapun yang ingin berusaha di Bali.