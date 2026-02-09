Wisata Arung Sungai Hadir di Batu Agung Jembrana, Cocok untuk Relaksasi

JPNN.com

Sekelompok wisatawan tengah mencoba keseruan wisata arung jeram di Jembrana, Bali. Foto: ANTARA/HO-Humas Pemkab Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Destinasi wisata hadir di Kabupaten Jembrana, Bali.

Destinasi wisata arung sungai hadir di Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana.

Sungai Gelar yang melintasi Desa Batu Agung ini potensial menjadi objek wisata petualangan. Alur dan arusnya menantang, tetapi indah.

Pemandangan alami di sepanjang sungai tersebut cocok untuk relaksasi bagi wisatawan yang gemar menikmati petualangan alam.

Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi alamnya untuk wisata yang ramah lingkungan.

"Cukup banyak potensi wisata alam yang ramah lingkungan di Jembrana.

Bisa dikembangkan bersama-sama antara pihak swasta dan masyarakat lokal," kata Bupati Kembang Hartawan dilansir dari Antara.

Saat objek wisata ramai pengunjung, kata dia, otomatis akan meningkatkan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

