Tren Baru Pariwisata Bali: Kunjungan Wisman Jalur Laut Melonjak 65 Persen

Selasa, 03 Februari 2026 – 10:29 WIB
Turis asing turun dari kapal pesiar Genting Dream saat maiden call alias sandar perdana di Pelabuhan Benoa, Denpasar. Foto: Pelindo for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat jumlah turis asing ke Bali sepanjang 2025 mencapai 6,95 juta kunjungan.

Persisnya sebanyak 6.948.754 kunjungan.

Angka ini menunjukkan naiknya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sepanjang 2025, sebab jika dibanding dengan kondisi Januari-Desember 2024 jumlah ini naik 9,72 persen.

Yang menarik dari kunjungan wisman sepanjang 2025, yaitu meningkatnya kunjungan melalui jalur laut.

Sepanjang 2025 jumlah wisman yang masuk dari pintu laut 41.169 kunjungan atau naik 65,88 persen dari total 2024 sebanyak 24.819 kunjungan.

“Yang lumayan tinggi naik dari laut.

Banyak itu dari Januari, kapal ini datang ditambah penerbangan yang baru dibuka, yang Desember saja ada dua kapal besar yang bersandar, itu kan lumayan,” ujar Statistisi Ahli Madya BPS Bali I Made Agus Adnyana dilansir dari Antara.

Menariknya, sepanjang 2025 kunjungan wisman dari ASEAN satu-satunya yang turun 0,09 persen, sementara dari kawasan lainnya seperti Asia, Eropa, Oseania, Amerika Serikat, Timur Tengah dan Afrika meningkat.

