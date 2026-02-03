JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Jawa Selasa (3/2)

Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Jawa Selasa (3/2)

Selasa, 03 Februari 2026 – 05:58 WIB
Cek Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Jawa Selasa (3/2) - JPNN.com Bali
Ilustrasi Bus Medali Mas meninggalkan terminal untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Selasa hari ini (3/2), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Selasa (3/2), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO Tami Jaya PO Medali Mas PO Sinar Jaya PO Mansion

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah PSM vs SP Seri: Tomas Trucha Disorot, Arema FC Top

  2. Persik Depak Winger Pedro Matos Menjelang Penutupan Bursa Transfer, Kemana? - JPNN.com Bali

    Persik Depak Winger Pedro Matos Menjelang Penutupan Bursa Transfer, Kemana?

  3. Romansa Uruguay di Skuad Persik: Adrian Luna Penerus Kejayaan Gonzales & Fagundez - JPNN.com Bali

    Romansa Uruguay di Skuad Persik: Adrian Luna Penerus Kejayaan Gonzales & Fagundez

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU