Turis India ke Bali Stabil, tak Terganggu Isu Virus Nipah, Wamenpar Bersuara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyampaikan pihaknya saat ini masih menunggu kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait Virus Nipah.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa di sela-sela Bali Ocean Days 2026 mengaku tak ingin salah mengambil langkah dalam menyikapi kemunculan Virus Nipah di luar negeri.

“Kalau dari Kemenkes sudah mengeluarkan peringatan tertentu kepada kami, nanti baru mengambil langkah selanjutnya,” ujar Wamenpar Ni Luh Puspa dilansir dari Antara.

Menurutnya, saat ini tindakan yang sudah dilakukan di area rentan penyebaran, seperti Bandara I Gusti Ngurah Rai telah dipasang thermal scanner untuk memeriksa suhu turis asing yang masuk Bali.

Itu pun merupakan langkah-langkah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Denpasar di bawah Kemenkes.

“Itu dari Kemenkes sudah mengambil langkah-langkah ya, ada pemeriksaan suhu dan lain sebagainya,” kata Wamenpar.

Ni Luh Puspa mengaku Kemenpar telah berkoordinasi aktif dengan Kemenkes untuk mengetahui setiap pembaharuan informasi tingkat kerawanan penyebaran Virus Nipah.

Namun, selama masih belum ada arahan dari sektor kesehatan, Kemenpar tidak melakukan pembatasan terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).