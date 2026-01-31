Wajah Baru TUI Blue Berawa: Gandeng Gerai Kopi Kelas Dunia, Tersedia Fasilitas MICE

bali.jpnn.com, KUTA UTARA - TUI BLUE Berawa Hotel & Villas kembali memperkenalkan pengalaman dan fasilitas baru yang berfokus pada gaya hidup.

Hal ini semakin memperkuat posisi TUI BLUE Berawa Hotel & Villas sebagai pusat akomodasi dan fasilitas terlengkap di jantung Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali yang nyaman dengan sentuhan modern.

Salah satu daya tarik utama adalah kolaborasi spesial antara akomodasi wisata ini dengan Starbucks, jaringan kedai kopi terbesar di dunia.

Setiap tamu yang menginap bakal merasakan momen santai sambil menikmati minuman favorit di dunia.

Tamu yang menginap akan mendapatkan minuman Starbucks ukuran Tall secara gratis sebagai pelengkap kemewahan sehari-hari.

General Manager TUI BLUE Berawa Hotel & Villas Dino Anthonio mengatakan inovasi ini dirancang untuk memberi nilai tambah sekaligus pengalaman berbeda kepada setiap tamu.

“Program ini kami hadirkan sebagai bentuk kemewahan sederhana yang bisa dinikmati tamu dalam keseharian mereka.

Program ini sekaligus memperkuat pengalaman menginap yang lebih personal,” ujar Dino Anthonio, Jumat (30/1) malam.