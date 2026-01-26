Turis ke Desa Penglipuran Tembus 1 Juta, Kelola 60 Persen Retribusi Wisatawan

JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 16:58 WIB
Desa Budaya Penglipuran di Bangli dibanjiri wisatawan. Foto: Dok. JPNN.com

bali.jpnn.com, BANGLI - Pemkab Bangli mempertahankan pembagian hasil retribusi kunjungan wisata di Desa Penglipuran, yakni sebesar 60 persen untuk desa dan 40 persen untuk pemerintah kabupaten.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menekankan kesejahteraan masyarakat adalah prioritas utama dari setiap kebijakan.

Pemerintah daerah tetap menghormati nilai-nilai adat dan budaya yang menjadi fondasi Desa Wisata Penglipuran.

Menurut Bupati Sedana Arta, dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur desa senilai Rp2,5 miliar yang dijadwalkan pada 2026, serta pengembangan paket wisata yang lebih luas.

Bupati Sedana Arta menekankan pentingnya memastikan manfaat yang diterima, dapat dikelola secara langsung oleh masyarakat.

“Kami memberdayakan masyarakat untuk mengelola potensi desa mereka sendiri,” ujar Bupati Sedana Arta dilansir dari Antara.

Berdasarkan data pengelola Desa Wisata Penglipuran, Kecamatan Bangli selama 2024, kunjungan turis asing maupun domestik mencapai 1.023.143 orang.

Besaran tarif retribusi daya tarik wisata untuk warga negara asing (WNA) dewasa sebesar Rp50 ribu, anak-anak Rp30 ribu.

