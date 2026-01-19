JPNN.com

Senin, 19 Januari 2026 – 10:41 WIB
Deputi Kemenpar Ayu Marthini: Bali Destinasi Wisata Terbaik Dunia Bukti Turis Puas - JPNN.com Bali
Wisatawan mengunjungi destinasi wisata Ulun Danu, Bedugul, Kabupaten Tabanan, Bali. Foto: Antara News Bali/Pande Yudha

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penobatan Bali sebagai destinasi wisata terbaik pilihan wisatawan mancanegara pada 2026 menunjukkan bahwa Pulau Dewata masih menjadi ikon pariwisata Indonesia yang menghadirkan kesan dan pengalaman positif bagi para turis.

Menurut Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Ni Made Ayu Marthini, para wisatawan mendapat pengalaman positif saat mengunjungi destinasi wisata di Bali.

"Wisatawan yang berkunjung itu mendapatkan pengalaman positif dan mengesankan ketika mereka mengunjungi Bali.

TripAdvisor ini kan sebuah review, ya jadi review yang jujur dari para wisatawan, apa yang mereka rasakan mereka tulis," kata Ni Made Ayu Marthini dilansir dari Antara.

Bali menjadi destinasi wisata terbaik dunia setelah meraih peringkat pertama dalam ajang The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 versi TripAdvisor.

Peringkat pertama pada The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026, merupakan posisi tertinggi yang pernah diraih Bali dalam sejarah penilaian TripAdvisor.

Sebelumnya, Bali konsisten masuk dalam jajaran Top 10, tetapi belum pernah menempati peringkat pertama.
Dalam daftar tersebut, Bali mengungguli berbagai destinasi ikonik dunia, seperti London (pemenang 2024), Dubai, Hanoi, Paris, dan Roma.

Selain dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia, Bali juga meraih sejumlah penghargaan bergengsi lainnya, selain destinasi wisata terbaik dunia.

