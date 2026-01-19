Okupansi The Nusa Dua Tumbuh 76,93 Persen, Dikunjungi 3,8 Juta Wisatawan

JPNN.com

Senin, 19 Januari 2026 – 07:49 WIB
Ilustrasi turis asing saat menginap di hotel bintang lima, Hotel Westin Nusa Dua di The Nusa Dua, Bali. Foto: ANTARA/Roy Rosa Bachtiar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mencatat okupansi akomodasi wisata mengesankan sepanjang 2025.

Badan Usaha Milik Negara PT Pengembangan Pariwisata Indonesia mencatat tingkat hunian perhotelan di the Nusa Dua, Badung, Bali, tumbuh positif 76,93 persen.

Menurut Plt Direktur ITDC Ahmad Fajar, capaian itu diraih di tengah tantangan eksternal.

Baca Juga:

“Tetap tumbuh membaik, meski melandai dibandingkan 2024 yang mencapai 76,56 persen,” ujar Ahmad Fajar dilansir dari Antara.

Ia mengakui tantangan eksternal pada 2025 itu yakni penurunan perjalanan dinas dan aktivitas konferensi atau wisata MICE pada awal 2025.

Hal itu terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat.

Baca Juga:

The Nusa Dua memiliki luas total sekitar 350 hektare.

Kawasan itu memiliki total sekitar 5.500 kamar yang tersebar di 22 hotel bintang lima dan vila mewah.

Badan Usaha Milik Negera PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) mencatat tingkat hunian perhotelan di the Nusa Dua, Badung, tumbuh positif 76,93 persen
