Koster Bangga Bali Jadi Destinasi Wisata Terbaik Dunia, tak Goyah Isu Negatif

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali kembali menjadi destinasi wisata terbaik dunia setelah meraih peringkat pertama dalam ajang The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 versi TripAdvisor.

Peringkat pertama pada The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026, merupakan posisi tertinggi yang pernah diraih Bali dalam sejarah penilaian TripAdvisor.

Sebelumnya, Bali konsisten masuk dalam jajaran Top 10, tetapi belum pernah menempati peringkat pertama.

“Bali di posisi nomor satu dari 10 top destinasi pariwisata dunia.

Bali menempati posisi tertinggi di dunia sepanjang sejarah, meski digoyang dengan isu sampah, macet, sepi dan lain ternyata tak bisa menggoyahkan posisi Bali," kata Gubernur Bali Wayan Koster dilansir dari Antara.

Dalam daftar tersebut, Bali mengungguli berbagai destinasi ikonik dunia, seperti London (pemenang 2024), Dubai, Hanoi, Paris, dan Roma.

Baca Juga: Koral Restaurant The Apurva Kempinski Bali Terbaik Dunia Versi TripAdvisor

Selain dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia, Bali juga meraih sejumlah penghargaan bergengsi lainnya, selain destinasi wisata terbaik dunia.

Yakni peringkat pertama destinasi bulan madu terbaik (honeymoon destination), top 10 destinasi budaya terbaik (cultural destination), top 10 destinasi wisata solo terbaik (solo travel destination) dan top 20 kota paling tren di dunia (trending cities).