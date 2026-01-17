JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Koster Bangga Bali Jadi Destinasi Wisata Terbaik Dunia, tak Goyah Isu Negatif

Koster Bangga Bali Jadi Destinasi Wisata Terbaik Dunia, tak Goyah Isu Negatif

Sabtu, 17 Januari 2026 – 14:25 WIB
Koster Bangga Bali Jadi Destinasi Wisata Terbaik Dunia, tak Goyah Isu Negatif - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster bangga Bali masuk jadi destinasi wisata terbaik dunia 2026 versi Tripadvisor. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali kembali menjadi destinasi wisata terbaik dunia setelah meraih peringkat pertama dalam ajang The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 versi TripAdvisor.

Peringkat pertama pada The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026, merupakan posisi tertinggi yang pernah diraih Bali dalam sejarah penilaian TripAdvisor.

Sebelumnya, Bali konsisten masuk dalam jajaran Top 10, tetapi belum pernah menempati peringkat pertama.

Baca Juga:

“Bali di posisi nomor satu dari 10 top destinasi pariwisata dunia.

Bali menempati posisi tertinggi di dunia sepanjang sejarah, meski digoyang dengan isu sampah, macet, sepi dan lain ternyata tak bisa menggoyahkan posisi Bali," kata Gubernur Bali Wayan Koster dilansir dari Antara.

Dalam daftar tersebut, Bali mengungguli berbagai destinasi ikonik dunia, seperti London (pemenang 2024), Dubai, Hanoi, Paris, dan Roma.

Baca Juga:

Selain dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia, Bali juga meraih sejumlah penghargaan bergengsi lainnya, selain destinasi wisata terbaik dunia.

Yakni peringkat pertama destinasi bulan madu terbaik (honeymoon destination), top 10 destinasi budaya terbaik (cultural destination), top 10 destinasi wisata solo terbaik (solo travel destination) dan top 20 kota paling tren di dunia (trending cities).

Bali menempati posisi tertinggi di dunia sepanjang sejarah, meski digoyang dengan isu sampah, macet, sepi dan lain ternyata tak bisa menggoyahkan posisi Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster destinasi wisata terbaik tripadvisor Bali London Dubai wisatawan turis Menpar Widiyanti Putri Wardhana

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

  2. Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United

  3. Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU