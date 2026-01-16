Bali Destinasi Wisata Terbaik Dunia 2026 Versi TripAdvisor, Geser Dubai & London

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali kembali menjadi destinasi wisata terbaik dunia setelah meraih peringkat pertama dalam ajang The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 versi TripAdvisor.

Peringkat pertama pada The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026, merupakan posisi tertinggi yang pernah diraih Bali dalam sejarah penilaian TripAdvisor.

Sebelumnya, Bali konsisten masuk dalam jajaran Top 10, tetapi belum pernah menempati peringkat pertama.

Baca Juga: Koral Restaurant The Apurva Kempinski Bali Terbaik Dunia Versi TripAdvisor

Penghargaan ini disusun berdasarkan ulasan dan penilaian turis global terhadap destinasi terbaik dunia sepanjang 2025.

Dalam daftar tersebut, Bali mengungguli berbagai destinasi ikonik dunia, seperti London (pemenang 2024), Dubai, Hanoi, Paris, dan Roma.

Selain dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia,

Bali juga meraih sejumlah penghargaan bergengsi lainnya, selain destinasi wisata terbaik dunia.

Yakni peringkat pertama destinasi bulan madu terbaik (honeymoon destination), top 10 destinasi budaya terbaik (cultural destination), top 10 destinasi wisata solo terbaik (solo travel destination) dan top 20 kota paling tren di dunia (trending cities).