JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Bali Destinasi Wisata Terbaik Dunia 2026 Versi TripAdvisor, Geser Dubai & London

Bali Destinasi Wisata Terbaik Dunia 2026 Versi TripAdvisor, Geser Dubai & London

Jumat, 16 Januari 2026 – 18:22 WIB
Bali Destinasi Wisata Terbaik Dunia 2026 Versi TripAdvisor, Geser Dubai & London - JPNN.com Bali
Objek wisata Pura Ulun Danu, Bedugul, Tabanan, Bali, cocok untuk berlibur akhir pekan. Bali menjadi destinasi wisata terbaik versi dunia 2026 versi TripAdvisor. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali kembali menjadi destinasi wisata terbaik dunia setelah meraih peringkat pertama dalam ajang The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 versi TripAdvisor.

Peringkat pertama pada The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026, merupakan posisi tertinggi yang pernah diraih Bali dalam sejarah penilaian TripAdvisor.

Sebelumnya, Bali konsisten masuk dalam jajaran Top 10, tetapi belum pernah menempati peringkat pertama.

Baca Juga:

Penghargaan ini disusun berdasarkan ulasan dan penilaian turis global terhadap destinasi terbaik dunia sepanjang 2025.

Dalam daftar tersebut, Bali mengungguli berbagai destinasi ikonik dunia, seperti London (pemenang 2024), Dubai, Hanoi, Paris, dan Roma.

Selain dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia,

Baca Juga:

Bali juga meraih sejumlah penghargaan bergengsi lainnya, selain destinasi wisata terbaik dunia.

Yakni peringkat pertama destinasi bulan madu terbaik (honeymoon destination), top 10 destinasi budaya terbaik (cultural destination), top 10 destinasi wisata solo terbaik (solo travel destination) dan top 20 kota paling tren di dunia (trending cities).

Bali kembali menjadi destinasi wisata terbaik dunia setelah meraih peringkat pertama dalam ajang The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali destinasi wisata destinasi wisata terbaik tripadvisor London Dubai Kemenpar Menpar Widiyanti Putri Wardhana

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Tiba di TC, Antusias Latihan Perdana Bareng Bali United

  2. Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari - JPNN.com Bali

    Bukan Hanya Mike Houptmeijer, Bali United Layak Bangga dengan Joao Ferrari

  3. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU