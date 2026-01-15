JPNN.com

Bali Jadi Magnet Cruise Dunia, Enam Kapal Pesiar Jumbo Sandar Dalam Dua Pekan

Kamis, 15 Januari 2026 – 07:19 WIB
Bali Jadi Magnet Cruise Dunia, Enam Kapal Pesiar Jumbo Sandar Dalam Dua Pekan - JPNN.com Bali
Ilustrasi dua kapal pesiar jumbo sandar di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Foto: ANTARA/HO-Pelabuhan Benoa

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali banjir kapal pesiar.

Dalam waktu kurang dari dua pekan atau pada 1-13 Januari 2026, enam kapal pesiar singgah di Pelabuhan Benoa.

Enam kapal pesiar tersebut membawa total 5.500 penumpang dan 2.802 kru, mayoritas turis asing.

Rangkaian pelayanan diawali dengan sandarnya kapal pesiar Ovation of the Seas pada 1 Januari 2026, disusul Le Jacques Cartier pada 7 Januari 2026, kemudian Seven Seas Navigator pada 9 Januari 2026.

Kemudian kapal pesiar Regatta pada 10 Januari 2026, Viking Orion pada 12 Januari 2026, serta Paspaley Pearl pada 13 Januari 2026.

Pada periode 11-12 Januari 2026, Pelabuhan Benoa juga melayani kapal pesiar yang sandar secara bersamaan.

Hal ini seiring masih berlangsungnya sandar kapal pesiar Regatta dan masuknya Viking Orion.

General Manager Pelabuhan Benoa Anak Agung Gde Agung Mataram mengatakan Pelabuhan Benoa menjadi markas wisata kapal pesiar internasional karena didukung integrasi layanan dan infrastruktur dermaga yang memadai.

