JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Bandara Bali Dominan Penumpang Internasional, Sepanjang 2025 Tembus 15 Juta

Bandara Bali Dominan Penumpang Internasional, Sepanjang 2025 Tembus 15 Juta

Rabu, 14 Januari 2026 – 10:10 WIB
Bandara Bali Dominan Penumpang Internasional, Sepanjang 2025 Tembus 15 Juta - JPNN.com Bali
Turis Australia mendarat di Bandara Gusti Ngurah Rai. Penumpang internasional dari Australia mendominasi kunjungan wisata ke Bali. Foto: Kemenpar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penumpang penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, ternyata lebih banyak dibandingkan domestik.

Berdasar data Bandara Bali, penumpang internasional sepanjang 2025 mencapai 63 persen, sementara domestik hanya 37 persen.

Bandara I Gusti Ngurah Rai sepanjang 2025 mengangkut 24.125.161 penumpang.

Baca Juga:

Perinciannya, penumpang internasional mendominasi dengan jumlah 15.177.283, sementara 8.947.878 penumpang berasal dari penerbangan domestik atau 37 persen.

Menurut General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati, peningkatan penumpang rute internasional sering dengan banyaknya pembukaan rute baru.

Pada 2025 tercatat ada 13 aktivasi rute internasional baru, beberapa di antaranya merupakan rute perdana yang sebelumnya belum pernah ada.

Baca Juga:

“Seperti Newcastle (Australia), Cheongju (Korea Selatan), Saigon (Vietnam), dan Sichuan (China),” kata Nugroho Jati dilansir dari Antara.

“Ini menunjukkan demand perjalanan ke Bali sangat positif," imbuhnya.

Penumpang penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, ternyata lebih banyak dibandingkan domestik sepanjang 2025
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bandara bali Bandara Gusti Ngurah Rai Bali rute internasional rute domestik Australia WNA turis turis asing

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League - JPNN.com Bali

    Momen Emosional Mirza Mustafic: Cetak Gol 30 Detik, Tercepat di Super League

  2. Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Super League Memanas, Persebaya Agresif, Tim Ini tak Mau Kalah

  3. Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Puji Comeback Apik Made Tito, Sebut Pekerja Keras

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU