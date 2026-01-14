Bandara Bali Dominan Penumpang Internasional, Sepanjang 2025 Tembus 15 Juta

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penumpang penerbangan internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, ternyata lebih banyak dibandingkan domestik.

Berdasar data Bandara Bali, penumpang internasional sepanjang 2025 mencapai 63 persen, sementara domestik hanya 37 persen.

Bandara I Gusti Ngurah Rai sepanjang 2025 mengangkut 24.125.161 penumpang.

Perinciannya, penumpang internasional mendominasi dengan jumlah 15.177.283, sementara 8.947.878 penumpang berasal dari penerbangan domestik atau 37 persen.

Menurut General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati, peningkatan penumpang rute internasional sering dengan banyaknya pembukaan rute baru.

Pada 2025 tercatat ada 13 aktivasi rute internasional baru, beberapa di antaranya merupakan rute perdana yang sebelumnya belum pernah ada.

“Seperti Newcastle (Australia), Cheongju (Korea Selatan), Saigon (Vietnam), dan Sichuan (China),” kata Nugroho Jati dilansir dari Antara.

“Ini menunjukkan demand perjalanan ke Bali sangat positif," imbuhnya.