JPNN.com

JPNN.com Bali Destinasi Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (12/1), Cek!

Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (12/1), Cek!

Senin, 12 Januari 2026 – 05:53 WIB
Info Jadwal & Harga Tiket Bus AKAP dari Bali ke Pulau Jawa Senin (12/1), Cek! - JPNN.com Bali
Ilustrasi Penumpang masuk bus 27 Trans di Terminal Mengwi Badung, Bali. Foto: Nyoman Hendra Wibowo

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bagi Anda yang hendak melakukan perjalanan keluar masuk Bali pada Senin hari ini (12/1), tidak perlu khawatir.

Banyak pilihan perjalanan keluar masuk Pulau Bali.                                                  

Bisa melalui udara, laut atau jalur darat.

Baca Juga:

Pilihan jalur darat yang representatif untuk perjalanan jarak jauh adalah memakai bus.

Sejumlah Perusahaan Otobus (PO) melayani perjalanan jarak jauh dari Bali menuju sejumlah terminal besar di Jakarta, Bandung dan Pulau Jawa lainnya.

Anda bisa memilih perjalanan dari Terminal Mengwi, Badung, tujuan Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta atau sejumlah kota besar lainnya di Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

Tersedia executive bus hingga suite class untuk perjalanan yang memakan waktu 1 x 24 jam.

Harga relatif lebih murah dari tiket pesawat terbang.

Jadwal & tiket bus AKAP Terminal Mengwi Bali ke sejumlah terminal di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Madiun, Kediri, dan Malang, Senin (12/1), lengkap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bus AKAP Jadwal Bus AKAP Harga Tiket Bus AKAP Bali pulau jawa Terminal Mengwi PO 27 Trans PO Surya Bali PO Surya Trans PO Lorena

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Tiga Faktor Penyebab PSM Keok dari Bali United Versi Tomas Trucha, Duh - JPNN.com Bali

    Tiga Faktor Penyebab PSM Keok dari Bali United Versi Tomas Trucha, Duh

  2. Johnny Jansen Sorot Wasit saat Hujan Kartu di Laga PSM vs Bali United, Makjleb! - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Sorot Wasit saat Hujan Kartu di Laga PSM vs Bali United, Makjleb!

  3. Pemain PSM Minta Maaf ke Suporter Kalah dari Bali United, Janji Segera Bangkit - JPNN.com Bali

    Pemain PSM Minta Maaf ke Suporter Kalah dari Bali United, Janji Segera Bangkit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU