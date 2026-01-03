Pelabuhan Benoa Cetak Rekor, Sepanjang 2025 Melayani 65 Kapal Pesiar, Sebegini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelindo Cabang Benoa, Denpasar, Bali mencetak rekor sepanjang 2025.

Otoritas Pelabuhan Benoa melaporkan sepanjang 2025 melayani kunjungan 65 kapal pesiar dengan jumlah turis asing yang singgah mencapai 140 ribu lebih.

Jumlah kunjungan itu melonjak dibandingkan periode 2024 berjumlah 56 kunjungan kapal pesiar dengan arus penumpang atau penumpang yang berangkat dan tiba sebanyak 107.717 turis asing.

Lonjakan kunjungan mulai terjadi pada 2023, yakni 48 kali kunjungan kapal pesiar dengan arus penumpang mencapai 78.241 orang.

"Kami mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang," kata General Manager Pelabuhan Benoa AA Gde Agung Mataram dilansir dari Antara.

AA Gde Agung Mataram menambahkan pada 2026, sebanyak 73 kapal pesiar mewah telah mendaftar untuk singgah dan bersandar di Pelabuhan Benoa.

Kenaikan ini dipicu peningkatan kapasitas sandar di kawasan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) itu.

Pihaknya memproyeksi realisasi jumlah kunjungan kapal pesiar pada 2026 meningkat sekitar lima persen dibandingkan tahun sebelumnya.